Silivri'de TIR Kazası: 66 Yaşındaki Ferit Cihan Hayatını Kaybetti

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, geri manevra yapan TIR, emniyet şeridinde bekleyen 66 yaşındaki Ferit Cihan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Cihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken Ferit Cihan'ın cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken TIR şoförü ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel