SİLİVRİ'DE TIR DORSESİ ALEV ALEV YANDI - yeniden

SİLİVRİ TEM otoyolunda seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Halıflex yüklü 34 BA 7522 plakalı TIR'ın dorsesinden duman çıktığını gören sürücü araca yol kenarına çekti. Yangın büyürerek dorseyi sardı. Olay yerine gelen Selimpaşa ve Silivri itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangında TIR'ın dorsesi zarar görerek kullanılamaz hale geldi. (DHA)