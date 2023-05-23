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SİLİVRİ'DE TARLAYA GÖMÜLMÜŞ 3 CESET BULUNDU - 3

Güncel Haberler

SİLİVRİ Değirmenköy mevkiinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu.

SİLİVRİ Değirmenköy mevkiinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da iddiaya göre 2.5 yıl önce Sevgi Demirci oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu. Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı. Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat'a ait olduğu düşünülüyor. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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