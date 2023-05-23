Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
SİLİVRİ'DE TARLAYA GÖMÜLMÜŞ 3 CESET BULUNDU

SİLİVRİ'DE TARLAYA GÖMÜLMÜŞ 3 CESET BULUNDU

Güncel Haberler

SİLİVRİ'de toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu.

SİLİVRİ'de toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken cesetlerin, kaybolan kişilere ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, Sevgi Demirci ile, 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki kızı Rümeysa Polat'tan 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren haber alınamadığını belirterek yardım istedi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ankara'da yaşarken eşinden ayrılan ve çocukları ile birlikte İstanbul'a gelen Sevgi Demirci'nin son görüldüğü Silivri'de araştırma başlattı. Bu arada çocuklardan Eren Polat'ın bir yakınına kaybolduğu gün gönderdiği bir fotoğraf üzerinde yapılan incelemelerin ardından arama çalışmaları bir süre önce yıkılmış bir ev enkazı çevresinde yoğunlaştırıldı.

Silivri, Değirmenköy mevkiinde bulunan alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında bir cesede ulaşıldı. Daha sonra aynı çukurda 3 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bulunan kemiklerin Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve Rümeysa Polat'a ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDISevgi Demirci'nin yakınları katıldıkları bir televizyon kanalında, Demirci'nin eşinden ayrıldıktan sonra eski eşinin yeğeni olan Ü.Y. ile görüşmeye başladığını, onun cinayeti işlemiş olabileceğini iddia ettiler. Yayına katılan Ü.Y. ise Sevgi Demirci ile ilişki yaşadıklarını kabul ederken, kayıp kadının son zamanlarda Erdoğan adlı bir kişiyle görüşmeye başladığını iddia etti. Polis olayla ilgili olarak Ü.Y. ve akrabası olduğu öğrenilen Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirildiler. Olayla ilgili 2 kişinin daha kayıp olduğu iddia edilirken soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

- İstanbul
Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Adli Tıp Kurumu İstanbul Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title