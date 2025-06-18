Silivri'de Tarlada Yangın: 3 Ev Hasar Gördü

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Silivri'nin Çeltik Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evlerde küçük çaplı hasara yol açtı.

Silivri'de tarlada çıkan yangın söndürülürken, çevredeki 3 ev hasar gördü.

Çeltik Mahallesi Çerkezköy yolu Eski Çeltik mevkisindeki ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, tarlanın yakınında bulunan 3 eve sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evlerde küçük çaplı hasara neden oldu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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