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Son dakika... SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker yoldan çıkarak devrildi.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde yaşandı. Henüz Bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 AG 1142 plakalı tanker yoldan çıkarak devrildi. Kazada şoför araçta sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan şoför sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şoför, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Son dakika... SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Son dakika... SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Son dakika... SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Son dakika... SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Son dakika... SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Son dakika... SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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