Silivri'de takla atan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Silivri'de takla atan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİLİVRİ'de D-100 karayolunda önündeki araca çarpan otomobil, takla atarak devrildi.

SİLİVRİ'de D-100 karayolunda önündeki araca çarpan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde D100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yiğit Ö. yönetimindeki 34 RT 5090 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce önündeki araca çarptı daha sonra da takla attı. Otomobil, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobil içinde sıkışan sürücü Yiğit Ö, ile yolcu Mecit Güngör'ü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrolü sırasında yolcu Mecit Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Yiğit Ö. ise sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Mecit Güngör'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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