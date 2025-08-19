Silivri'de Sözlü Taciz Olayında Pastane Çalışanı Müdahale Etti

Silivri'de simit alan kadın, iddiaya göre pastane önünde bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadının yardım istemesinin ardından pastane çalışanı tacizciyi kovalayıp yumruk atarak uzaklaştırırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan pastanede meydana geldi. İddialara göre, sabah işe gitmeden önce simit alan kadın, pastane önünde bekleyen adamın sözlü tacizine uğradı. Korkarak pastane çalışanlarından yardım isteyen kadın olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada pastane içerisindeki çalışanlara bakan adam içeriden koşarak gelen kişiyi görünce kaçmaya başladı. Caddenin sonuna kadar tacizciyi kovalayan pastane çalışanı yumruk atarak şüpheliyi uzaklaştırdı. Olayın ardından kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.