Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı - Haberler

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Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı

SİLİVRİ'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve cevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Güncel Haberler

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