Silivri'de Şiddetli Yağış Trafiği Felç Etti

Silivri'de akşam saatlerinde gökgürültülü sağanak yağış etkili oldu ve ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. Bazı evlerin giriş katlarını su bastı ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.