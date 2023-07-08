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Silivri'de Şiddetli Yağış Trafiği Felç Etti

Silivri'de Şiddetli Yağış Trafiği Felç Etti

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Silivri'de akşam saatlerinde gökgürültülü sağanak yağış etkili oldu ve ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar yağmurun dinmesini beklerken, bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Uğur Samet AVCI SİLİVRİ'de akşam saatlerinde gökgürültülü sağanak yağış etki oldu. Etkili yağış nedeniyle ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi. Fatih Mahallesi'nde ise, bazı evlerin giriş katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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