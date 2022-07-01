Silivri'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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İstanbul'un Silivri ilçesinde seyir halindeki otobüs yandı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde seyir halindeki otobüs yandı.
Amasya'dan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine giden G.Y. yönetimindeki 34 FGK 089 plakalı yolcu otobüsü, Çeltik Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangın nedeniyle otobüs yol kenarına çekildi ve yolcular araçtan indirildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, aracın her yanını saran alevleri güçlükle söndürdü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel