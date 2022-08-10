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Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE SEL SULARI PLAJI VURDU, ŞEZLONGLAR AKINTIYA KAPILDI, ŞEMSİYELER DEVRİLDİ

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Son dakika haberleri: SİLİVRİ'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu.

SİLİVRİ'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu. Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.

Sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak Silivri'de bazı noktaları olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları olurken, bir plajı vuran sel suları görevlilere zor anlar yaşattı. Sel sularının geldiği plajda şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi. Plajdaki kumların bir bölümü denize akarken, kafeye ait duvar yıkıldı. Çalışanların kaldığı konteynerler suyla doldu. Plajda çalışan Beytullah Çelik, Yağmur başladı sonra yoğun bir sel oldu. Tıkalı kısımlar vardı oraları açtım. Suya kapıldım sonra geri çıktım. Yarım saat 45 dakika sürdü yağış. Diz kapağıma kadar su oldu diye konuştu. Plajda yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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