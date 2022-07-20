SİLİVRİ'DE SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

SİLİVRİ'de saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Yangında, yaklaşık 700 balya saman yanarak kül oldu.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Seymen Mahallesi'nde bulunan arazideki kamyonda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle saman yüklü kamyon yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Silivri Belediyesi Su İkmal araçları sevk edildi. Saman yüklü kamyon yangını itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel