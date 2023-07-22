Silivri'de Park Halindeki Otomobil Kundağa Alındı

Silivri'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili kundakladı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

SİLİVRİ'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili kundakladı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşyaka Merkez Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında park halinde bulunan otomobilin yanına bir kişi yanaştı. Bir süre etrafı kolaçan eden kişi daha sonra yanında getirdiği yanıcı maddeyi otomobile dökerek tutuşturdu. Şüpheli, otomobil yandıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.