Silivri'de Park Halindeki Otomobil Denize Düştü

Silivri'de Park Halindeki Otomobil Denize Düştü
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Silivri'de park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı denize düştü. Araçta bulunan kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

SİLİVRİ'de park halindeki otomobil denize düştü. Otomobil içerisinde bulunan bir kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiindeki sahilde meydana geldi. İçerisinde bir kişinin olduğu öğrenilen otomobil, bilinmeyen bir nedenle hareket ederek denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada, denizdeki otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ismi öğrenilemeyen kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrol edildi. Otomobil ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla vinç ile sudan çıkarılırken, sıcak havalardan bunalıp sahile gelen vatandaşlar ise o anları izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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