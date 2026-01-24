Haberler

İstanbul'da yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, gişelere yaklaşırken şerit değiştiren otomobile, aynı yönde seyir halinde olan otobüsün çarptığı görülüyor.

Otomobilin, bir süre sürüklendikten sonra gişelerdeki beton bariyerlere çarpması da görüntülerde yer alıyor.

Görüntüde, otobüste bulunanların panik anlarına ilişkin konuşmalar da duyuluyor.

Ne olmuştu?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri'nde 59 ALV 478 plakalı otobüs, 59 ADN 734 plakalı otomobile çarpmış, otomobil gişe ile otobüs arasında sıkışmıştı.

Otobüsteki yolculardan yaralanan olmazken, otomobildeki 3 yolcudan 2'si hayatını kaybetmiş, yaralanan bir yolcu ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
