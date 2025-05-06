Silivri'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

SİLİVRİ'de bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza saat 18.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otoparka girmek için manevra yapan otomobil, sağ tarafından geçen motosiklete çarptı. Motosiklette yolcu olan kişinin kask takmadığı görülürken, kazanın etkisiyle yola savrulan 2 kişinin yaralanmadığı anlaşıldı. Kaza anı cep telefonu ile görüntülendi.