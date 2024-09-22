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Silivri'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralı

Silivri'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralı
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Silivri'de meydana gelen kazada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yaklaşık 100 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Olayda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Fatih Mahallesi Kalepark mevkisinde yaşandı. 22 FL 155 plakalı otomobil, sürücüsü Metin K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Metin K. Silivri Devlet Hastanesine kaldırılırken otomobilin uçurumdan kaldırılma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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