Silivri'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Silivri'de bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kazada ayrıca bir evin bahçe duvarı ve bir ağaç da zarar gördü.

SİLİVRİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce aydınlatma direğine ardından bir evin bahçe duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FUM 184 plakalı otomobil, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından bir evin bahçe duvarına çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, otomobilde sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin yardımıyla sıkışan sürücü otomobilden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle bahçedeki bir ağaç da yola devrildi. Ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.