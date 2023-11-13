Silivri'de Otomobil Takla Attı: Bir Yaralı

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü A.V. yaralandı.

Kaza, 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 HE 5518 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Otomobil sürücüsü A.V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.V. ambulansla hastaneye kaldırıldı.