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Silivri'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Silivri'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Silivri, D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpışarak ağaçlık alana savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ, D-100 Karayolu'nda iki otomobil çarpışarak ağaçlık alana savruldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazar günü saat 12.20 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsü açıklanmayan 34 DOT 500 plakalı otomobil ile 06 BBL 020 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Silivri Devlet Hastanesi ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışan otomobillerin ağaçlık alana savruldukları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Otomobil Kaza

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