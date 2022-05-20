Silivri'de otomobil alev alev yandı - Haberler

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Silivri'de otomobil alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Silivri'de otomobil alev alev yandı

SİLİVRİ'de park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

SİLİVRİ'de park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Fatih Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında park halindeki 34 KU 5165 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobili görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Öte yandan alevlerin sıçradığı park halindeki başka bir otomobilde de küçük çapta hasar oluştu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Haberler

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