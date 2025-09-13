Silivri'de Otluk Alanda Yangın, Çok Sayıda Güvercin Hayatını Kaybetti

Haberler

Silivri'de çıkan yangın, arazide bulunan tavuk ve güvercin kümesine sıçrayarak çok sayıda güvercinin ölmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın, arazide bulunan tavuk ve güvencin kümesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yapılan incelemede çok sayıda güvercinin öldüğü belirlendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Türk Sokak'ta bulanan otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, arazide bulunan tavuk ve güvercin kümesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yapılan incelemede çok sayıda güvencinin yanarak öldüğü belirlendi. Tavuk kümesinin ise kısmen zarar gördüğü yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
