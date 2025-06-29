Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı, Çiftlik Bahçesine Sıçradı
Silivri'de rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, çiftlik evinin bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çiftlik evinin bahçesine sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın, 13.30 sıralarında Çeltik Mahallesi Devlet Sokak'taki otluk arazide çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yan tarafta bulunan çiftliğin bahçesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftliğin bahçesinde bulunan baraka ve ağaçlarında zarar gördüğü yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel