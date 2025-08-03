Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Silivri'de Alipaşa Mahallesi'nde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'ndeki bir arazideki otların arasında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede araziye yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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