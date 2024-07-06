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Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

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Silivri'de Değirmenköy Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

SİLİVRİ'de, otluk alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayen alevlere kısa sürede karadan ve havadan müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Silivri Değirmenköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ederken, havadan yangın söndürme helikopterinde müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri (SAK), itfaiye ekiplerine belediye fen işlerinden gelen su tanklarıyla, su takviyesi yaptı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı yangında, yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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