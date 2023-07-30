Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Silivri'de otluk alanda bulunan samanlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, 20.30 sıralarında Gazitepe Mahallesindeki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle saman balyaları yanmaya başladı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

- İstanbul