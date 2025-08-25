Silivri'de Otluk Alan Yangını Çam Ağaçlarına Sıçradı

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çam ağaçlarına sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Gazitepe yolu üzerinde bulunan arazide çıktı. Otluk alanda çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada yangın, rüzgarın etkisiyle çam ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.