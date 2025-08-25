Silivri'de Otluk Alan Yangını Çam Ağaçlarına Sıçradı

Silivri'de Otluk Alan Yangını Çam Ağaçlarına Sıçradı
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çam ağaçlarına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çam ağaçlarına sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Gazitepe yolu üzerinde bulunan arazide çıktı. Otluk alanda çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada yangın, rüzgarın etkisiyle çam ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
