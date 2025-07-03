Silivri'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Silivri'deki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıktığı için jandarma tahliye işlemlerine başladı. İstanbul Valisi olay yerine giderek durum hakkında bilgi aldı.

Silivri'deki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Çanta Balaban Mahallesi'ndeki kuru otluk alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.

Bölgeye havadan müdahale sürerken, çevre ilçelerden itfaiye ekibi, kepçe ve su tankerleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle yangın bölgesine giderek, çalışmalara destek oldu.

Rüzgar nedeniyle yangının ilerlemesi üzerine jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını tahliye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgeye giderek, ekiplerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Gül, yangına müdahale eden hava aracı sayısında artış olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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