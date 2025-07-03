Silivri'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Başlatıldı

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Silivri'nin Çanta Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçakları müdahale ediyor. Yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bir bölgede meydana geldi.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Çanta Mahallesi'nde, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş alana yayıldığı görülen yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
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