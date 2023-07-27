Üye Girişi
Haberler

Silivri'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel Haberler

Silivri'de çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Silivri ve Tekirdağ Büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi. Helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Silivri'de çıkan orman yangınını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sinekli Mahallesi'nde anız yakımı esnasında alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yaklaşık 10 hektar ormanlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için bölgeye Silivri ve Tekirdağ Büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Helikopterin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Jandarma Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title