Silivri'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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Silivri'de çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Silivri ve Tekirdağ Büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi. Helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Silivri'de çıkan orman yangınını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sinekli Mahallesi'nde anız yakımı esnasında alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yaklaşık 10 hektar ormanlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için bölgeye Silivri ve Tekirdağ Büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Helikopterin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.