Silivri'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Silivri'de çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Silivri ve Tekirdağ Büyükşehir belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi. Helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.