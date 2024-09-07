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Silivri'de Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Silivri'de düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 880 gram karışımlı bonzai, 46 parça satışa hazır klipsli poşet içerisinde 432,38 gram karışımlı bonzai, uyuşturucu madde satışında kullanılan klipsli poşet, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Silivri'de düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 880 gram karışımlı bonzai, 46 parça satışa hazır klipsli poşet içerisinde 432,38 gram karışımlı bonzai, uyuşturucu madde satışında kullanılan klipsli poşet, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri narkotik madde suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Silivri'de çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli olduğu düşünülen bir kişi takibe alındı. Araştırmalar sonucunda kimlik bilgileri belirlenen şüpheli 04 Eylül Çarşamba günü Piri Mehmet Paşa Mahallesindeki bir caddede motosiklet ile seyir halindeyken yakalandı. Yakalanan B.Z.'nin üst aramasında 6 parça halinde 52,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. B.Z.'nin narkotik maddeleri temin ettiği tespit edilen Y.E.K.'nin adresine aynı gün operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.E.K. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; İki parça halinde toplam 1 kilo 880 gram karışımlı bonzai, 46 parça satışa hazır klipsli poşet içerisinde 432,38 gram karışımlı bonzai, 60 uyuşturucu madde satışında kullanılan klipsli poşet, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.E.K. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Narkotik Gözaltı 3-sayfa Güncel

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