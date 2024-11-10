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Silivri'de Nalbur Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Silivri'de Nalbur Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Haberler
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Silivri'de bir nalbur dükkanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Olayda iş yerinde hasar meydana geldi.

SİLİVRİ'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Varnalı Caddesi üzerinde bulunan nalbur dükkanında çıktı. İş yerinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa büyüdü. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu olay yerine gelerek nalbur dükkanı sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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