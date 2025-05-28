Silivri'de Motosiklet ve Cip Çarpıştı, Gergin Anlar Yaşandı

Silivri'de Motosiklet ve Cip Çarpıştı, Gergin Anlar Yaşandı
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Silivri'de cip ile motosikletin çarpıştığı bir kaza sonrasında motosiklet sürücüsünün babası ve cip sürücüsü arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine polis ekipleri müdahale etti.

SİLİVRİ'de cip ile motosikletin çarpıştığı kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsünün babası ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Taraflar birbirilerine vurmaya çalışırken, polis araya girerek ayırdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi üzeirnde meydana geldi. Caddede ilerleyen 34 MMD 923 plakalı motosiklet ile ara sokaktan caddeye çıkan 34 MGH 398 plakalı cip çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kazayı duyan motosiklet sürücüsünün babası olay yerine geldi. Oğlu için endişelenen baba ile cip sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tarafların birbirlerine bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırdı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, cip ve motosikletin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Cip sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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