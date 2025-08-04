Silivri'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Silivri'de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında D-100 karayolunda yaşandı. Seyir halindeyken hakimiyetini kaybeden kadın, kullandığı motosikletle bariyerlere çarparak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.