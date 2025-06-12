Silivri'de Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

Silivri'de Motosiklet Kazası: 5 Yaralı
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Silivri'de kontrolden çıkan bir motosiklet, 2 otomobile çarpıp polis uygulama noktasına savruldu. Kazada 4'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, 2 otomobile çarptıktan sonra polis uygulama noktasına savruldu. Kazada 4'ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Üniversite Durağı önünde meydana geldi. Polis ekipleri trafik uygulaması yaptığı, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet yoldaki 2 otomobile çarparak uygulama noktasına savruldu. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. Uygulama noktasındaki polislerin durumu telsizden bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık ekibi ve takviye polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan 4 polis memuru ve ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ve çarptığı 2 otomobil çekiciler ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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