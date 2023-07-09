Silivri'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Silivri'de 2 şüpheli sitenin önündeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sahibi olayın bir an önce çözülmesini istiyor.
SİLİVRİ'de 2 şüpheli sitenin önündeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin site çevresinde keşif yaptığını iddia eden Recep Çetin Tuzaktepe, motosikletinin bir an önce bulunmasını istiyor.
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