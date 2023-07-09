Silivri'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

SİLİVRİ'de 2 şüpheli sitenin önündeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin site çevresinde keşif yaptığını iddia eden Recep Çetin Tuzaktepe, motosikletinin bir an önce bulunmasını istiyor. Motosiklet sahibi Recep Çetin Tuzaktepe, "2 kişi geliyorlar sabah 06.30'da. Biri gözcülük yapıyor, diğeri de 20 saniye gibi kısa bir sürede motoru çalıştırarak götürüyor. Biraz araştırdığımda garip bir ticaret olduğunu duydum, birileri motor alıp satarken anahtarın kopyasını yastık altı yapıyormuş. Yani her aracın iki anahtarı olur, bunlarda immobilizier olmadığı için üçüncü anahtarı yastık altı yapıp yine illegal kişilere sattıklarını öğrendim ben. Çünkü bir motorun anahtarsız bir şekilde 20 saniye gibi kısa bir sürede çalınabileceğini düşünemiyorum. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Emniyet mensubu arkadaşlar olayla ilgileniyorlar". diye konuştu. Tuzaktepe, "Gelen adam 1 hafta keşif yapıyor. Burada 3 motor vardı o sabah. Nokta atışı, ağacın arkasından direk benim motoruma geliyor. Şu konumda duran adamın buradaki motoru görmesi pek mümkün değil. Adam biliyor gözlemliyor anı yakalayıp 20 saniyede motoru alıp kayboluyor ortadan" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yeni Mahalle Recep Çetin Motosiklet Silivri Güncel Haberler