SİLİVRİ'DE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI - Haberler

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SİLİVRİ'DE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
SİLİVRİ'DE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

SİLİVRİ'de TIR, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'de TIR, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde yaşandı. Bölgede araç yangını nedeniyle yavaşlayan trafikte TIR önündeki hafif ticari araca çarpıp sürükledi. Hafif ticari araç TIR ile önündeki hafriyat kamyonunu arasında ezildi. Hafif ticari araçtaki 5 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazayla karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Selimpaşa Tragger Güncel Haberler

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