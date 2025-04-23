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Silivri'de Meydana Gelen Depremde Giyim Dükkanında Panik Anları

Silivri'de Meydana Gelen Depremde Giyim Dükkanında Panik Anları
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İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir giyim dükkanında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi korku içinde dışarı kaçtı.

İSTANBUL'un Silivri açıklarında meydana gelen ve Yalova'da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı sırada bir giyim dükkanında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir giyim dükkanında bugün meydana gelen deprem işletme sahibine korku yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, esnafın deprem sırasında panik içinde dükkandan dışarı kaçtığı görüldü. Dükkanında düzenleme yapan esnaf, depremin başlamasıyla koşarak dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zehra Baykal/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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