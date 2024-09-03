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Silivri'de mekan çıkışında yaşanan kavgalar polis müdahalesiyle son buldu

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Silivri'de bir eğlence mekanının çıkışında gece saatlerinde meydana gelen üç ayrı kavga polis müdahalesiyle son buldu. Kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

Silivri'de gece saatlerinde mekan çıkışında 3 ayrı kavga yaşandı. Polisin mekana yakın noktada denetim yaptığı sırada art arda yaşanan kavgalar kameraya yansıdı. Ekipler, kavga eden kişilere müdahale ederek gözaltına aldı.

Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan eğlence mekanının çıkışında, önceki gece yarısı art arda üç faklı kavga yaşandı. Kavgaya mekana yakın noktada denetim yapan polis ve bekçiler müdahale etti.

KAVGA POLİSİN YANINDA DA SÜRDÜ

Mekan çıkışındaki ilk kavga saat 02.30 sıralarında bir çift arasında yaşandı. Mekandan çıkan S.İ.(53) ve S.Y.(45) sokakta tartışmaya başladı. S.Y. isimli kadın bir süre sonra arkadaşına tekme ve tokat atarak saldırdı. S.İ. bu saldırıya tokatla karşılık verdi. Mekana yakın noktada denetim yapan ekipler, durumu görerek müdahalede bulundu. Ekiplere aldırış etmeyen çift, kısa süre sonra tekrar kavgaya tutuştu. Kavgaya daha sonra S.İ.'nin oğlu A.P.Y. de karışınca polis, bu kişileri tek tek gözaltına aldı.

KADINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRDİ

İlk yaşanan olaydan yaklaşık yarım saat sonra yeni bir kavga çıktı. Mekandan çıkan çift, otomobilin yanında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada kişi, kadını zorla otomobile bindirdi. Olay yerine gelen polis, tarafların şikayetçi olmaması üzerine buradan ayrıldı.

Bu kavgadan kısa süre sonra ise yine mekandan çıkan bir grup, sokakta kavga etmeye başladı. Grup, polisin gelmesi üzerine kısa sürede dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Kavga Polis

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