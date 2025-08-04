Silivri'de Manzara İzlerken Mahsur Kaldılar

SİLİVRİ'de manzara izlemek için kayalıklara inen 2 kişi, bulundukları yerde mahsur kalınca 112'den yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 2 kişiyi halatla güvenli şekilde bağladıktan sonra denizde bekleyen Sahil Güvenlik teknesine indirerek kurtardı.

Olay saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi. Manzara izlemek amacıyla denizden yaklaşık 90 metre yükseklikteki tepeden, 50 metre yükseklikteki kayalıklara inen 2 kişi, bulundukları yerde mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca denizden de Sahil Güvenlik tekneleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin yanına halat ile indi. Gençleri halatla güvenli şekilde bağlayan itfaiye ekipleri yaptıkları değerlendirmede, kayalar sebebiyle gençleri tepeye çekmenin riskli olacağına karar verdi. Bunun üzerine mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından denizde bekleyen Sahil Güvenlik teknesine indirilerek kurtarıldı.