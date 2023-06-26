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Silivri'de Lüks Villa Yangını

Silivri'de Lüks Villa Yangını

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Silivri'de bulunan 2 katlı lüks villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken villada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

-SİLİVRİ'de 2 katlı lüks villa alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, 20.30 sıralarında Çanta Mahallesi'nde bulunan site içerisindeki 2 katlı lüks villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken villada hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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