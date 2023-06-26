Silivri'de Lüks Villa Yangını

Yangın, 20.30 sıralarında Çanta Mahallesi'nde bulunan site içerisindeki 2 katlı lüks villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken villada hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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