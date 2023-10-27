SİLİVRİ'DE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI İÇİN 'KURULUŞ NUMARASI REKORU'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri ülke genelinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kırmızı ve beyaz kıyafetleriyle okul bahçesinde Dünya Çocuk Rekorları denemesi yaptı. Hem Cumhuriyet hem de mesleki eğitim vurgusunun yapıldığı koreografide 600 öğrenciden oluşan grup 100. Yıl yazdı. 1 rakamı mesleki eğitimi ifade ederken, sıfırların görüntüsü ise sanayi çarkı şeklinde yapıldı. Alana öğrenci dışında kimsenin girmemesi ve çizgilerde maksimum 1 dakika bekleme gibi kuralların olduğu rekor denemesi, şartların sağlanmasıyla başarıyla gerçekleşti. Öğrenciler bu çalışmayla Dünya Çocuk Rekoru'nu kırmış oldu. Okul bahçesinde öğrencilerin oluşturduğu kuruluş günü numarası havadan da görüntülendi.

HEM 100'ÜNCÜ YIL HEM MESLEKİ EĞİTİM VURGUSU

Lise müdürü Gürsel Ergün, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını farklı bir şekilde, farklı vurgularla kutlamak istedik. Hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vurgusu hem de mesleki eğitim vurgusunu yapmak istedik. Burada öğrencilerimiz 100 rakamı oluştururken sayıların da bir anlamı olsun istedik. 1 rakamı mesleki eğitimi ifade ediyor, atölyelerden geliyorlar. Birinci 0 rakamı kültürü ifade ediyor, çok amaçlı salondan geliyorlar. Akademik eğitimi de son 0 ifade ediyor böyle bir ritmik ve senkronize bir hareketi oluşturmak için tek yürek olarak çalıştı öğrencilerimiz. 600 öğrencimizin hepsi buna katıldılar, 1 haftadır yapılan bir çalışma. Bir rekoru kırdık ve hepimiz aynı mutluluğu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle anlamlı çalışmayı yapmaktan da onur, gurur duyuyoruz. Bu bir kuruluş rekoru. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıyla anlamlı ve ilk defa yapılan bir rekoru kırmamız da farklı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

100 ÇOCUKLA KIRILMASI GEREKEN REKOR 600 ÇOCUKLA KIRILDI

Dünya Çocuk Rekorları hakem heyetinden Uğur Demircan da, rekorun kırıldığını açıkladı. Okul müdürüne sertifika da veren Demircan yaptığı açıklamada, "Daha önce çeşitli kategorilerde rekor hakemliği yaptım ama bu rekor beni bir başka heyecanlandırdı. Bu anlamlı günde en az 100 çocukla kırılması gereken bu rekoru biz tam 600 çocukla kırmayı başardık. Böyle bir rekor dünyada daha önce kırılmış değildi. Dünya Çocuk Rekorları kategorisinde bu rekoru kırmak Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine nasip oldu. Bu rekoru dünya kuruluş numarası oluşturma rekoru olarak tescillemiş bulunuyoruz" dedi. Öğrenciler ise yaptıkları çalışmadan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.