Silivri'de Kum Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Silivri'de Kum Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Silivri'de Kum Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Silivri'de bir kum ocağında meydana gelen göçükte balçık altında kalan kepçe operatörünün cansız bedeni bulunarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

SİLİVRİ'de kum ocağında meydana gelen göçükte balçık altında kalan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, 29 Temmuz Salı günü saat 16.00 sıralarında Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki kum ocağında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında yolda bekleyen 2 kamyonla çalışır durumdaki dozerin ağırlığı nedeniyle zemin çöktü. Çökmenin ardından araçlarla beraber, 1 işçi de balçık altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kum havuzundaki balçıkta kalan işçiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalar Salı gününden bugüne devam etti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kepçe operatörünü kurtarmak için sürdürülen çalışmalarda, balçıkta kalan önce kepçe tespit edildi. Kepçe operatörünün cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan kepçe kabinin içerisinde bulunduğu görülen operatörün cansız bedeni, Nöbetçi Savcı'nın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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