Silivri'de kültür merkezi inşaatında çıkan yangın söndürüldü

SİLİVRİ'de kültür merkezi inşaatındaki strafor malzemelerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki kültür merkezi inşaatında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle strafor malzemelerden alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Öte yandan yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.