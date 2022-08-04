SİLİVRİ'DE KÖPEĞE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜYE 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, köpeğe yardım etmemesine vurgu yaptığı sürücüye 4 yıla kadar hapis talep etti.

Hayvanları Koruma Vakfı Avukatı Nilay Öndül Kalaman, "Bu bir emsal karar teşkil etmekte" dedi.

Olay anı kameraya yansıdı.

Halil Sadri YILMAZ - Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ'de otomobiliyle sokak köpeğine çarptıktan sonra yardım etmeyerek kaçan sürücü Cebrail Y.'nin (40), 4 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Cebrail Y.'nin yardım etmemesine vurgu yapıldı.

Kanundaki "Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır" ifadelerinin yer aldığı iddianamede, şüphelinin tamponunu kontrol ettikten sonra uzaklaştığı kaydedildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Hayvanları Koruma Vakfı Genel Başkanı Erman Paçalı'nın 28 Kasım 2021'de savcılığa müracaat ederek Silivri Balaban Mahallesi Çamlıktepe Sokak'ta otomobiliyle köpeğe çarpan sürücünün olay yerinden kaçtığını ihbar ettiği anlatıldı.

'OTOMOBİLİN TAMPONUNU KONTROL EDİP YOLA DEVAM ETTİ'

İhbar üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, olay yerinin incelenen kamera görüntülerinde seyir halinde olan 34 MHT 27 plakalı otomobilin sürücüsünün yolda duran köpeğe çarptığı, otomobilden inerek aracının ön kısmını kontrol ettiğini ve yola devam ettiğinin görüldüğü belirlendi.

'KÖPEĞİN ANİDEN ÇIKTIĞINI İDDİA ETTİ'

Otomobil sürücüsü Cebrail Y.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, Cebrail Y.'nin ortalama 15-20 kilometre hızla seyir halindeyken köpeğin aniden önüne çıktığını iddia ettiği hatırlatıldı. Şüphelinin ifadesinde otomobilden indiğini fakat köpeğin koşarak kaçtığını, kendisinin köpeğe müdahale edemediğini ifade ettiği belirtildi.

'YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİ'

İddianamenin değerlendirme kısmında şüphelinin olayın kazayla olduğunu öne sürdüğü fakat gerçekleştirdiği çarpma eylemi neticesinde hayvanın hayatı ile ilgili tehlike doğacağını öngörebilir olduğu vurgulandı. Değerlendirme kısmında 5199 Sayılı Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan "Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır" ifadeleriyle kişilere kanuni bir yükümlülük yüklendiği hatırlatıldı. Şüphelinin söz konusu yükümlülüğe aykırı olarak ve neticeyi öngörmesine karşın olayın gerçekleşmesine aldırmayarak çarpma ve olay yerini terk etme eylemlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianamede yaralanan köpeğin Hayvanları Koruma Vakfı Genel Başkanı Erman Paçalı tarafından veterinere götürüldüğü fakat tedavi gördüğü 23 Aralık 2021 tarihinde öldüğü de hatırlatıldı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Cebrail Y.'nin "Evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamede Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

'BU KARAR EMSAL BİR KARARDIR'

Hayvanları Koruma Vakfı Avukatı Nilay Öndül Kalaman, "Bu bir emsal karar teşkil etmekte, şu açıdan 5199 sayılı kanunda bir hayvana çarpmak ve yaralanmasına sebebiyet vermek, çarpan kişinin hayvanın en yakında veterinere götürmek ve tedavisine yaptırmakla hükümlülüğü mevcuttur. Söz konusu olayda hayvana çarpan şahıs bu hükümlülüğü yerine getirmemekte ve sadece aracına kontrol ederek olay yerinden uzaklaşmış ve hayvanı orada öylece ölüme terk etmiştir. Daha sonrasında hayvan vakfımız tarafından tedavisi yapılmış daha sonrasında ancak ve sonuç ölümle gerçekleşmiştir. Savcılığa teşkil eden bu olayda savcılık makamı emsal bir karar vererek, bu durumda Tarım ve Orman Bakanlığının ihbarı mahkeme şartı nedeniyle ön görmemiş, bunun suç üstü hali olarak kabul ederek, şahsın cezalandırılması suretiyle Silivri Asliye Ceza Mahkemesine sevkine karar verilmiştir. Bu açıdan emsal karar teşkil etmektedir. Önemli bir karar imza atıldığını düşünüyoruz" dedi.

VAKIP BAŞKANI PAÇALI, "BU KARAR ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUZ"

Hayvanların Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı ise, "28 Kasım günü bir şahsın yol kenarında bir köpeğe çarptığını hayvanı olay yerinde bıraktığını ayrıldığını daha doğrusu, köpeğe çarptıktan sonra durup araçtan inerek aracın tamponunu kontrol ettikten sonra, olay yerinden aracına binerek ayrıldı ihbarını bulunulmuştu vakfımıza. Bunun üzerine köpeği tedavi altına aldık. Medikal Park hayvan hastanesinde tedavisine başlandı. Yaklaşık 1 ay boyunca yoğun bakımda tedavisi devam ederken köpeğimiz yaşamını yitirdi. Biz olay yerinde köpeğe çarparak ölüme o şekilde bırakan sürücü hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Buna istinaden yürütülen soruşturma kapsamında, bir ilk diyebileceğimiz emsal teşkil edilebilecek nitelikte karara imza atıldı. Hayvanı veterinere götürmeyerek, olay yerinde ölüme bırakması sebebiyle hayvanı kasten öldürme suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle ceza davası açıldı. Bu açıdan bu kararı çok önemli buluyoruz" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise otomobil sürücüsünün yolda yatan sokak köpeğine çarptığı, otomobilinden inerek aracın tamponunu kontrol ettiği ve kısa süre sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Ayrıca köpeği gören bir çocuğun koşarak ev sakinlerine haber vermeye çalıştığı da kameralara yansıdı.