SİLİVRİ'DE KAZA SONRASI YANGIN ÇIKAN TIR'DA SIKIŞAN ŞOFÖR ÖLDÜ

SİLİVRİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp yan yatarak sürüklenen TIR'da yangın çıktı. Kabin bölümünde sıkışan şoför yanarak hayatını kaybetti.

ŞOFÖRÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve yol bakım görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale ederken, jandarma ve yol bakım görevlileri başka bir kaza olmasın diye güvenlik önlemi aldı. Şoförün kimliğini tespit etmek için plaka sahibine cep telefonuyla ulaşılmaya çalışıldı ancak telefonu açan olmayınca tamamen yanan ceset için kimlik tespiti yapılamadı. Kaza bölgesi havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel