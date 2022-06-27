SİLİVRİ'DE KAZA SONRASI YANGIN ÇIKAN TIR'DA SIKIŞAN ŞOFÖR ÖLDÜ - Haberler

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SİLİVRİ'DE KAZA SONRASI YANGIN ÇIKAN TIR'DA SIKIŞAN ŞOFÖR ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİLİVRİ'DE KAZA SONRASI YANGIN ÇIKAN TIR'DA SIKIŞAN ŞOFÖR ÖLDÜ

SİLİVRİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp yan yatarak sürüklenen TIR'da yangın çıktı.

SİLİVRİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp yan yatarak sürüklenen TIR'da yangın çıktı. Kabin bölümünde sıkışan şoför yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Şoförünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 39 DB 063 plakalı demir yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Yön tabelasına da çarpan TIR yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürüklenen TIR bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kabin kısmında sıkışan şoför tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramayınca alevlerin arasında kalıp öldü.

ŞOFÖRÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve yol bakım görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale ederken, jandarma ve yol bakım görevlileri başka bir kaza olmasın diye güvenlik önlemi aldı. Şoförün kimliğini tespit etmek için plaka sahibine cep telefonuyla ulaşılmaya çalışıldı ancak telefonu açan olmayınca tamamen yanan ceset için kimlik tespiti yapılamadı. Kaza bölgesi havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara Güncel Haberler

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