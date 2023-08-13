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Silivri'de kaybolan 85 yaşındaki kadın hala bulunamadı

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Silivri'de denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu'nun arama çalışmaları devam ediyor. İkinci gününde de Karacaoğlu'na ulaşılamadı.

SİLİVRİ'de akıntıya kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Aramaların ikinci gününde de Karacoğlu'na ulaşılamadı. 11 Ağustos'ta Selimpaşa'da bulunan Başkent Plajı'nda denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri, İHH Arama ve Kurtarma ile Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından iki gündür devam eden aramalarda Karacaoğlu'na ulaşılamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterinde havadan destek verdiği aramalar, Salimpaşa, Silivri ve Büyükçekmece arasında devam ediyor. Görünt dökümü

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Arama çalışmalarından detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selimpaşa Güncel Haberler

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